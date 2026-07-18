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Спецпризначенці "Альфи" СБУ за пів року знешкодили понад 50 тис. окупантів

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Спецпризначенці "Альфи" СБУ за пів року знешкодили понад 50 тис. окупантів
Фото: СБУ

У Службі безпеки України заявили, що спецпризначенці "Альфи" СБУ за пів року знешкодили понад 50 тис. окупантів, за останній тиждень – ще майже 1,3 тис загарбників.

"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України системно завдають як болючих далекобійних ударів по військових цілях ворога, так і щодня знищують його живу силу на всіх напрямках фронту", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у суботу.

За даними СБУ, лише за перше півріччя цього року вони ліквідували та уразили понад 50 тис російських окупантів. І ця цифра продовжує щодня зростати. За останній тиждень спецпризначенці "відмінусували" ще майже 1300 загарбників.

 

#окупанти #альфа_сбу #знешкодження
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