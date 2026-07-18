Росія завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі. Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям залізничників та своєчасному реагуванню всі пасажири й працівники були оперативно переведені у безпечне місце", – написав він у Телеграмі в суботу.

За словами Калашника, усіх пасажирів і працівників оперативно перевели у безпечне місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.