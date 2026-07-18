Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росія завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі

1 хв читати
Додати як джерело
Росія завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/

Росія завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі. Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям залізничників та своєчасному реагуванню всі пасажири й працівники були оперативно переведені у безпечне місце", – написав він у Телеграмі в суботу.

За словами Калашника, усіх пасажирів і працівників оперативно перевели у безпечне місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

#запоріжжя #удар #вагони #локомотив
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському ре…

Читати
Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Олексій Соболев, який в уряді Юлії Свириденко був міністром економіки, довкілля та сільського господарства, приєднається до економічного напряму робо…

Читати
Бескрестнов-"Флеш" став позаштатним радником Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони

Бескрестнов-"Флеш" став позаштатним радником Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони

Президент України Володимир Зеленський Сергія Бескрестнова своїм позаштаним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Відповідний…

Читати