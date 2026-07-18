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П'ятеро поліцейських постраждали в Дергачах Харківської області внаслідок атаки БпЛА

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П'ятеро поліцейських постраждали в Дергачах Харківської області внаслідок атаки БпЛА
Фото: https://t.me/zadorenko_v/

Протягом ранку російські БпЛА двічі атакували Дергачі (Харківська обл.), внаслідок повторного удару постраждали поліцейські, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його словами, близько 5:20 було зафіксовано влучання безпілотника типу "Герань-2" на території приватного домоволодіння.

"Дрон не здетонував. На місце події прибули поліцейські, щоб надати допомогу можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехнічної служби", – написав Задоренко у Телеграм-каналі.

Близько 8:20, по тому самому домоволодінню було завдано повторного удару також безпілотником типу "Герань-2". "П’ятеро поліцейських, які перебували поруч на чергуванні, постраждали та отримали акубаротравми. Станом на цей час вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну медичну допомогу", – написав Задоренко.

Пожежу, що спалахнула внаслідок удару, ліквідовано. Вщент зруйнований один житловий будинок, пошкоджені ще кілька господарських споруд.

#дергачі #бпла_рф
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