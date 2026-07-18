П'ятеро поліцейських постраждали в Дергачах Харківської області внаслідок атаки БпЛА

Протягом ранку російські БпЛА двічі атакували Дергачі (Харківська обл.), внаслідок повторного удару постраждали поліцейські, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його словами, близько 5:20 було зафіксовано влучання безпілотника типу "Герань-2" на території приватного домоволодіння.

"Дрон не здетонував. На місце події прибули поліцейські, щоб надати допомогу можливим постраждалим та забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехнічної служби", – написав Задоренко у Телеграм-каналі.

Близько 8:20, по тому самому домоволодінню було завдано повторного удару також безпілотником типу "Герань-2". "П’ятеро поліцейських, які перебували поруч на чергуванні, постраждали та отримали акубаротравми. Станом на цей час вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну медичну допомогу", – написав Задоренко.

Пожежу, що спалахнула внаслідок удару, ліквідовано. Вщент зруйнований один житловий будинок, пошкоджені ще кілька господарських споруд.