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Танкер тіньового флоту РФ розлив нафту біля Оману – ЗМІ

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Підсанкційний танкер Caroline Bezengi, який перевозив російську нафту, ймовірно, спричинив витік у природоохоронній морській зоні біля узбережжя Оману, повідомляє Reuters із посиланням на аналіз супутникових знімків та висновки трьох незалежних експертів.

"Судно, на яке накладено санкції за перевезення російського палива, ймовірно, витікає нафту в охоронюваній морській зоні біля узбережжя Оману, згідно з аналізом супутникових знімків та даними експертів", – йдеться у повідомленні агентства.

Згідно з даними відстеження суден, судно "Каролін Безенгі" взяло на борт російську нафту в Новоросійську перед виходом у свій останній рейс. Востаннє воно передавало сигнал через публічну систему відстеження AIS 11 червня біля узбережжя Ємену.

Ймовірний розлив охопив води в бухті на південний захід від острова Аль-Кіблія. На знімках супутників за 2-13 липня забруднення виглядає як сріблясто-сіра пляма. Фахівці SkyTruth, Conflict and Environment Observatory та Data Desk заявили, що супутникові зображення, схоже, свідчать саме про витік нафти.

Перед останнім рейсом Caroline Bezengi завантажив російську нафту в Новоросійську. Востаннє судно передавало сигнал у відкритій системі AIS 11 червня біля узбережжя Ємену.

Танкер перебуває під санкціями за перевезення російського пального. Його власником у судноплавних базах вказана шанхайська Rentoor Shipmanagement, однак Reuters не вдалося отримати коментар компанії.

#нафта #танкер #оман #тіньовий_флот
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