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Чоловіка, який намагався вчинити теракт у Києві, засудили до 15 років ув'язнення

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Чоловіка, який намагався вчинити теракт у Києві, засудили до 15 років ув'язнення

Суд визнав винним 19-річного жителя Києва у державній зраді та закінченому замаху на вчинення терористичного акту, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України. Прокурори довели, що чоловік був завербований представником спецслужб рф для підготовки та вчинення терактів у столиці", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що орієнтовно у жовтні 2025 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, він погодився виконувати завдання ворога та здійснювати підривну діяльність проти України. У листопаді 2025 року російські спецслужби переправили його на підконтрольну Україні територію через недіючий пункт пропуску на кордоні з Республікою Білорусь. Після прибуття до Києва чоловік оселився у столиці та розпочав підготовку до теракту.

За вказівкою куратора він забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт. За допомогою цього пристрою засуджений мав у визначений час привести в дію саморобний вибуховий пристрій, попередньо закладений в одному зі спальних районів Києва.

У грудні 2025 року він прибув до місця розташування вибухівки та спробував дистанційно її активувати. Вибуху не сталося з причин, які не залежали від його волі. Після невдалої спроби привести вибуховий пристрій у дію чоловіка затримали правоохоронці.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено мобільний телефон та інші речові докази, які підтвердили його зв’язок із представником спецслужб держави-агресора та виконання завдань на користь РФ.

#терорист #вирок
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