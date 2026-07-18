У "Києві Цифровому" проходить опитування про допомогу дітям

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, яких напрямок програм допомоги дітям місто має розвивати першочергово.

"Через російську агресію, хвороби близьких і кризи в родинах діти потребують підтримки та допомоги. У Києві працюють такі програми допомоги дітям, як прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, наставництво та патронат. Візьміть участь у опитуванні та допоможіть Службі у справах дітей та сім’ї вдосконалити програми підтримки", – йдеться у застосунку.

Від киян, зокрема, хочуть дізнатися: про які програми допомоги дітям містяни знають; що людям найбільше заважає брати участь у програмах допомоги дітям; що може вплинути на рішення про патронат над дитиною; яких напрямок програм допомоги дітям місто має розвивати першочергово.

Опитування триватиме до 31 липня 2026 року.