Зеленський: У відповідь на російські удари уражені два логістичні об'єкти – у Московському й Тамбовському регіонах

У відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі України у ніч проти суботи були уражені два логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському регіонах на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів, а також нафтовий об’єкт, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні об’єкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту", – написав він у Телеграмі у суботу.

За словами президента, ці логістичні об’єкти були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання.

"Також уражено нафтовий об’єкт. Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому нашому Криму", – додав Зеленський.

"Дякую воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань", - резюмував очільник Української держави.

Як повідомлялося, минулої ночі у Росії були уражені склади Wildberries в Московській и Тамбовській областях. Також повідомлялося про ураження нафтобази в Московській області та 13 суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях.