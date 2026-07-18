Окупанти атакували іноземне торговельне судно у Чорному морі, завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА

Російські окупанти атакували в акваторії Чорного моря іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда, загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. На жаль, загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Щирі співчуття рідним загиблого. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, також пошкоджені об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.

"Ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу інфраструктуру, експортні можливості, життя мирних людей", – зазначив Кіпер.