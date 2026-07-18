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В 1-му окремому центрі СБС підтвердили ураження складу Wildberries у Росії

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В 1-му окремому центрі СБС підтвердили ураження складу Wildberries у Росії площею 188 тис. кв. м.

"Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри", – йдеться у повідомленні 1-го окремого центру СБС у Телеграмі у суботу.

Раніше OSINT повідомляли про пожежі на складах Wildberries у Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області РФ.

Також про це повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"). "Сьогодні вночі Сили оборони знову нанесли масовані удари по росії. У результаті атак, уражена нафтобаза в Московській області та ряд об’єктів логістичної інфраструктури Wildberries", – написав він у Телеграмі.

Як зазначив Гончаренко, Wildberries – це найбільший інтернет-магазин у Росії, власники якого ще з 2021 знаходяться під санкціями РНБО.

#сбс #ураження #wildberries
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