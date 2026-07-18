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Петиція до Кабміну із закликом визнання українців титульною нацією в Україні набрала лише 217 голосів

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Петиція до Кабміну із закликом визнання українців титульною нацією в Україні набрала лише 217 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом визнання українців титульною нацією в Україні не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 17 квітня і станом на 18 липня вона набрала лише 217 голосів із 25 тис. необхідних.

"Оскільки з 2014 року ми, українці, боремося за свою незалежність та існування нашої нації, ми просимо Верховну Раду визнати українців титульною нацією та повернути в паспорти графу "національність". Просимо підтримати нашу петицію та прийняти відповідний закон", – йшлося в петиції.

Автор петиції вважає, що це необхідно зробити з таких причин: стратегічна безпека та виживання нації, захист державності від зовнішньої агресії, заповнення правової прогалини і протидія маніпуляціям та зміцнення національної пам’яті.

#нація #паспорт #національність #петиція #українці
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