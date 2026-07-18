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Окупанти дроном атакували автівку в Херсоні, поранено п'ятьох людей, серед них дитина

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Окупанти дроном атакували автівку в Херсоні, поранено п'ятьох людей, серед них дитина

Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні – поранено п’ятьох людей, серед них дитина, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 18 липня 2026 року близько 08:35 військові рф атакували безпілотним літальним апаратом легковий автомобіль у Херсоні", - йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що внаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро цивільних, які перебували в автомобілі: 14-річний хлопець, а також чоловіки віком 45 та 48 років і жінки віком 37 та 52 роки.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

 

#херсон #бпла_рф
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