Окупанти дроном атакували автівку в Херсоні, поранено п'ятьох людей, серед них дитина

Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні – поранено п’ятьох людей, серед них дитина, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 18 липня 2026 року близько 08:35 військові рф атакували безпілотним літальним апаратом легковий автомобіль у Херсоні", - йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що внаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро цивільних, які перебували в автомобілі: 14-річний хлопець, а також чоловіки віком 45 та 48 років і жінки віком 37 та 52 роки.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.