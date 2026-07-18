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Ворог почав частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування – Флеш

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Ворог почав частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування – Флеш

Російські "Шахеди" дедалі частіше переходять від тактики масованих атак до поодиноких, але складніших ударів у режимі ручного керування, повідомив Сергій Бескрестнов (Флеш).

""Шахеди" дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування. На відео "Шахед" для атаки цілі опустився до рівня 22 метрів. Задум полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів", – написав він у Телеграмі у суботу.

Допис супроводжується відповідним відео.

"Але наші хлопці впоралися. Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації наших контрзаходів", – зазначив Флеш.

#бескрестнов #ручне_керування #шахеди
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