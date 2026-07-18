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В лікарні помер чоловік, що зазнав важкого поранення через обстріл Сумщини 17 липня, – ОВА

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В лікарні помер чоловік, який зазнав вкрай важкого поранення внаслідок ворожого обстрілу одного із сіл Сумської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"На превеликий жаль, вранці у лікарні помер 53-річний чоловік, який зазнав вкрай важкого поранення внаслідок ворожого обстрілу Битицького старостату Сумської громади", – написав він у Телеграмі у суботу.

Як зазначив Григоров, учора росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру села. Постраждалого госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі робили все можливе, щоб урятувати його життя, однак сьогодні вранці чоловік помер.

#сумська_область #обстріли
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