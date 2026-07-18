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Міністр освіти Бутенко: Реформи не можна проводити кабінетно

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Міністр освіти Бутенко: Реформи не можна проводити кабінетно
Фото: https://www.facebook.com/andrij.butenko.392132

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко вважає, що реформи в галузі мають відбуватися в діалозі з професійною спільнотою.

"Приймаю цю посаду з усвідомленням відповідальності, яка за нею стоїть. Освіта і наука – це основа спроможності держави: її стійкості, обороноздатності й майбутнього. Понад чотири роки країна живе в умовах повномасштабної війни, і саме в цих умовах ми маємо зберегти й посилити цю спроможність", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він наголосив, що зміни мають відповідати реальним потребам людей і бути зрозумілими для тих, кого стосуються.

"Реформи не можна проводити кабінетно – вони мають вирости з розмови зі спільнотою: з освітянками й освітянами, батьками, громадами, науковицями й науковцями. Держава створює умови, а рішення визрівають разом із тими, хто щодня працює в школах, коледжах, університетах і наукових установах", – додав міністр.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.

#бутенко_андрій #освіта #реформа
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