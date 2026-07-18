Троє людей загинули, ще вісім, зокрема дитина, постраждали на Донеччині минулої доби

Троє цивільних загинуло у Донецькій області, ще вісім, зокрема дитина, постраждали протягом минулої доби через російську агресію, повідомляють очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та пресслужба Національної поліції.

"За 17 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Іверському та 1 у Семенівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін у Телеграмі у суботу.

За даними Національної поліції у Телеграм, 17 липня зафіксовано 1 349 ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 50 цивільних об’єктів, з них 50 житлових будинків.

В Іверському росіяни поцілили FPV-дроном по цивільному авто – вбили двох людей, ще двох поранили. Одна цивільна особа загинула у Семенівці.

Краматорськ пережив 13 ударів, з них чотири – бомбами "КАБ-250". Двоє жителів зазнали поранень, зокрема дитина. На Дружківку ворог скинув три бомби "КАБ-250" – є поранений. Двоє поранених – у Миколаївці. У Добропіллі постраждала одна людина.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.