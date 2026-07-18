Командувач СБС: Операція "МоЛоЧКа" змінює пріоритети ворога з фронту на море

Операція Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) "МоЛоЧКа" змінює пріоритети російських окупантів з фронту на море, змушує знімати з лінії бойового зіткнення до 200 розрахунків "Рубікон" для захисту тіньового флоту, заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Операція СБС "МоЛоЧКа" змінює пріоритети ворога з фронту на море. Противник знімає з ЛБЗ до 200 розрахунків "Рубікон" для захисту тіньового флоту. По розрахунку на кожне живе судно", – написав він у Телеграмі у суботу вранці.

За його словами, окрім "Рубікона", що частково знімають з лінії зіткнення, залучені також сили та засоби цілої 51 дивізії ППО та зенітного полку залишків Чорноморського флоту. Озброєння: зенітні дрони, пзрк та кулемети.

За даними Бровді, операцію СБС "МоЛоЧКа" розпочато Силами безпілотних систем 6 липня. Протягом перших 13 діб у Азовському та Чорному морях Птахами впольовано 172 одиниці тіньового флоту РФ: танкери, газовози, суховантажі, пароми, плавкрани та буксири.

"Противник вимушений суттєво послабити спеціалізовану безпілотну компоненту у вигляді "Рубікона" на смузі фронту, задля збереження залишків тіньового флоту рф. І то є гут. Операція МоЛоЧКа – у дії. Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", – резюмував Бровді.