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Міноборони: технічні роботи у Резерв+ з 18 до 22 липня триватимуть у нічний час по 1-2 години

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Міноборони: технічні роботи у Резерв+ з 18 до 22 липня триватимуть у нічний час по 1-2 години
Фото: Міноборони України

Застосунок Резерв+, про можливі короткочасні відключення якого через технічні роботи з 18 до 22 липня повідомлялося раніше, працюватиме у звичайному режимі, роботи вестимуться у нічний час по 1-2 години протягом зазначеного періоду, повідомила пресслужба Міноборони.

"Уточнення щодо технічних робіт у Резерв+. Застосунок працюватиме у звичайному режимі, технічні роботи триватимуть у нічний час по 1-2 години протягом зазначеного періоду", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі.

Зазначено, що PDF-версія військово-облікового документа потрібна для уникнення незручностей та підтвердження вашого статусу у випадку, коли застосунок не буде працювати.

На головному екрані застосунку натисніть ➕ та виберіть "Завантажити PDF". За можливості – також роздрукуйте.

#нічний_час #резерв_плюс #технічні_роботи
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