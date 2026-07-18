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Чернігівщина: рятувальники ліквідували пожежі на полях зі збіжжям та в житловому секторі через атаки БпЛА РФ

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Чернігівщина: рятувальники ліквідували пожежі на полях зі збіжжям та в житловому секторі через атаки БпЛА РФ
Фото: ДСНС

Вогнеборці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) упродовж минулої доби ліквідовували наслідки ворожої агресії в кількох районах Чернігівської області – на полях зі збіжжям та у житловому секторі, повідомила пресслужба ДСНС.

"Чернігівський район. Внаслідок влучань безпілотників виникла пожежа пшеничного поля на площі 2 гектари. Ворог нищить наш хліб, але рятувальники приборкали вогонь, врятувавши врожай від повного вигорання. За іншими адресами в районі загорівся вантажний автомобіль, а також господарча будівля на території приватного домоволодіння", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у суботу вранці.

Повідомляється, що у Новгород-Сіверському районі у двох населених пунктах через атаки БпЛА виникли пожежі у житловому секторі. Вогонь охопив людські помешкання, проте вогнеборці оперативно ліквідували всі займання, не давши полум’ю розповсюдитися.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

#атака_бпла_рф #чернігівська_область
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