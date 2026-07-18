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Повітряні сили збили одну ракету із семи, що атакували Україну вночі

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Повітряні сили збили одну ракету із семи, що атакували Україну вночі
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони у ніч проти суботи знешкодили 70 повітряних цілей ворога, зокрема одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА, є влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих на 5 локаціях.

"У ніч на 18 липня (з 18:00 17 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Телеграмі.

Зазначається, що основним напрямком удару була Одещина.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

#ппо #ракети
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