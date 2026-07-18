СБС за 13 діб операції "МоЛоЧКа" уразили 172 судна тіньового флоту РФ, із них 13 – за ніч

Сили безпілотних систем Збройних сил України в ніч на суботу уразили 13 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях, загалом від початку операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня, – 172 судна, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"У період дії операції СБС "МоЛоЧКа" з 06 по 18 липня Птахами СБС уражено 172 судна зі складу тіньового флоту РФ", – написав Бровді у Телеграм-каналі ранком суботи.

Командувач уточнив, що із загальної кількості уражених суден 118 перебували в Азовському морі, ще 54 – у Чорному.

За його словами, лише 18 липня було уражено 13 суден: "+13 тіньового флоту впольовано 18 липня Птахами СБС у Чорному та Азовському морях: 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани".

"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", – наголосив Бровді.