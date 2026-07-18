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Двоє загинули, ще 18 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Двоє загинули, ще 18 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 29 населених пунктах області ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів, 2 людей загинули, ще 18, в тому числі 5 дітей, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків загинув 40-річний чоловік, постраждали 9 людей, зокрема хлопчики 2 і 7 років; у м. Ізюм постраждали 7 людей, серед них – 8-річний хлопчик і дівчата 13 та 16 років; у с. Середівка Вовчанської громади загинув 78-річний чоловік, гостру реакцію на стрес зазнав 47-річний чоловік; біля с. Кирилівка Старосалтівської громади зазнав вибухових поранень 47-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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