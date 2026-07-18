Семеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок російських атак на Сумщині за добу – поліція

Унаслідок російських атак на території Сумської області минулої доби постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"За минулу добу російські війська застосовували керовані авіаційні бомби, ударні та FPV-дрони, міномети й артилерію", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у Сумській громаді внаслідок влучання керованих авіабомб постраждали 52-річна жінка та 6-річна дівчинка. Через ворожий артилерійський обстріл поранення отримав чоловік, а після атаки безпілотника двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

"Також до медичного закладу звернулася 14-річна дівчина, яка раніше отримала травми внаслідок удару ворожого безпілотника по місту Суми", – зазначається в дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Крім того, у Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення дістала 77-річна жінка.

За всіма фактами воєнних злочинів слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).