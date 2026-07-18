Один цивільний загинув, ще 17 філіппінських моряків врятували військові моряки після російського удару по суховантажу

Екіпажі катерів Військово-морських сил Збройних сил України після російського удару по суховантажному судну, внаслідок якого загинув один цивільний, успішно евакуювали на берег 17 моряків – громадян Філіппін, повідомили у ВМС ЗСУ.

"У результаті рятувальної операції 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, були безпечно евакуйовані на берег", – йдеться у повідомленні, поширеному ранком суботи.

У ВМС зазначили, що рятувальну операцію провели попри постійні російські обстріли Одещини. Після російського удару суховантажне судно зазнало пошкоджень та втратило хід. Внаслідок атаки загинув один цивільний.

"Після російського удару, суховантажне судно VENTURO, зазнало пошкоджень та втратило хід. На жаль, серед цивільних є загиблий. Незважаючи на небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу", – інформують у відомстві.