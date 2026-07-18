Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Один цивільний загинув, ще 17 філіппінських моряків врятували військові моряки після російського удару по суховантажу

1 хв читати
Додати як джерело
Один цивільний загинув, ще 17 філіппінських моряків врятували військові моряки після російського удару по суховантажу

Екіпажі катерів Військово-морських сил Збройних сил України після російського удару по суховантажному судну, внаслідок якого загинув один цивільний, успішно евакуювали на берег 17 моряків – громадян Філіппін, повідомили у ВМС ЗСУ.

"У результаті рятувальної операції 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, були безпечно евакуйовані на берег", – йдеться у повідомленні, поширеному ранком суботи.

У ВМС зазначили, що рятувальну операцію провели попри постійні російські обстріли Одещини. Після російського удару суховантажне судно зазнало пошкоджень та втратило хід. Внаслідок атаки загинув один цивільний.

"Після російського удару, суховантажне судно VENTURO, зазнало пошкоджень та втратило хід. На жаль, серед цивільних є загиблий. Незважаючи на небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу", – інформують у відомстві.

 

#громадяни #судно #атака #філіппіни
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Олексій Соболев, який в уряді Юлії Свириденко був міністром економіки, довкілля та сільського господарства, приєднається до економічного напряму робо…

Читати
Бескрестнов-"Флеш" став позаштатним радником Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони

Бескрестнов-"Флеш" став позаштатним радником Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони

Президент України Володимир Зеленський Сергія Бескрестнова своїм позаштаним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Відповідний…

Читати