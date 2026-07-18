Іран відновив атаки на союзників США в Перській затоці – ЗМІ

США та Іран у суботу продовжили взаємну ескалацію конфлікту, оскільки Вашингтон завдав чергових ударів по військовій інфраструктурі Ірану, а Тегеран відновив атаки на союзників США в Перській затоці та активізував дії в районі Ормузької протоки.

Обидві сторони також посилили протистояння на морі. США заявили, що забезпечують морську блокаду Ірану, перенаправили чотири комерційні судна, вивели з ладу одне з них і здійснили висадку на борт ще одного. Водночас Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив, що під час комбінованої ракетно-дронової операції зупинив чотири судна в Ормузькій протоці, які, за твердженням Тегерана, порушили правила судноплавства.

Іранське державне телебачення оприлюднило заяву КВІР, у якій зазначено, що доти, доки не припиниться "американська агресія", з регіону буде неможливо експортувати хімічні добрива або навіть "жодної краплі нафти й газу".

Окрім того, іранські ЗМІ повідомили, що кілька ракет уразили енергетичні об'єкти та насоси опріснювальних установок у місті Джаск на півдні країни, через що в прилеглих селах було припинено подачу питної води.

"Іран оголосив про атаки на країни Перської затоки, які розміщують американські авіабази, зокрема Бахрейн, Катар, Кувейт і Йорданію, а також на американське судно в північній частині Індійського океану. Служба цивільної оборони Саудівської Аравії рано вранці видала попередження щонайменше у двох місцях, однак про будь-які пошкодження поки не повідомлялося", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що о 15:00 за східним часом (22:00 за Києвом – ІФ-У) розпочало нову серію ударів по Ірану, яка стала сьомою ніччю поспіль проведення таких операцій.