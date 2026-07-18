Сили безпілотних систем уразили за добу 1890 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1890 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 405 од. особового складу, з яких 183 – ліквідовано; 82 точки вильоту БпЛА; 21 засіб РЕБ; 141 од. автомобільної техніки; 20 артилерійських систем; 385 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "шахед", "гербера" та "крило".

"З початку липня (01-17.07) підрозділами угруповання СБС уражено 28 422 цілі противника, з них 6 027 – особового складу противника", – повідомили СБС.