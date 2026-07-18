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За добу РФ завдала ударів по 51 населеному пункту Запорізької області, є загиблий і двоє поранених, серед них дитина

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За добу РФ завдала ударів по 51 населеному пункту Запорізької області, є загиблий і двоє поранених, серед них дитина
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Упродовж минулої доби російські війська завдали 851 удару по 51 населеному пункту Запорізької області, унаслідок чого одна людина загинула, ще двоє, серед яких дитина, дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 60 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком суботи у Телеграм.

За словами Федорова, окупанти здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Біленькому, Мар'ївці, Григорівці, Підгірному, Петропавлівці, Новому Полю, Зеленому, Преображенці, Широкому, Новосолошиному, Новопавлівці, Сонячному, Микільському та Свободі.

Крім того, війська РФ атакували 592 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV, Вільнянськ, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Степне, Григорівку, Запасне, Тарасівку, Нововасилівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Оленокостянтинівку.

Також зафіксовано один обстріл із реактивних систем залпового вогню по Чарівному та 242 артилерійські удари по низці населених пунктів області.

 

#запорізька #обстріли
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