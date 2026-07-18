Окупанти за добу втратили 1420 осіб та 530 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1420 окупантів, три танка, 85 артсистем, десять бронемашин, 1914 БпЛА, а також 530 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб, танків – 12 151 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од, артилерійських систем – 46 169 (+85) од, РСЗВ – 1 946 (+3) од, засоби ППО– 1 502 (+6) од, літаків – 438 (+1) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од, крилаті ракети – 4 914 (+5) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од , автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од, спеціальна техніка – 4 428 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.