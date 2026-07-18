18 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 липня відзначають День ідеальної родини, Всесвітній день слухання, Міжнародний день Нельсона Мандели, День народження гри-головоломки "Тетріс".

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Печерського, Багатостраждального; святого мученика Якинта, що в Амастриді; святого мученика Еміліана; блаженного священномученика Тарсикії Мацьків.

День 1604 Російська агресія - Day 1604 Russian aggression

День ідеальної родини

Присвячений визнанню важливості міцних сімейних зв’язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас родиною. Цей день про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім’ї показує, що поняття ідеальної сім’ї може відрізнятися в різних сім’ях, і це не проблема.

Всесвітній день слухання

Цей день присвячений розумінню світу, довкілля, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися, "відкрити вуха" і вивчати звукові ландшафти. Відчути навколишній світ через звук, сприймати його з увагою та відкритістю. Для цього можна відвідати природні місця, слухати птахів, шум лісу, води річки або навіть міський гамір.

День народження "Тетріса"

У 1985 році була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Нельсон Мандела посвятив свою життя справі миру і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув’язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом свобідної Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Його внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення неоціненний.

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2009 році з метою вшанування його спадщини та заохочення людей до добровільних дій на благо суспільства.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Марії Миколаївни Лисяк (справж. – Марія-Маґдалина) (1916–2004), української актриси, співачки, громадської діячки (США);

90 років від дня народження Вячеслава Михайловича Шестопалова (1936–2023), українського гідрогеолога, еколога, спеціаліста в галузі інженерної геології;

80 років від дня створення (1946) в Авгсбургзі першого осередку Спілки Української Молоді (СУМ).

Ще цього дня:

1946 - В еміграції відновлюють Спілку української молоді;

1995 - Біля стін Софійського собору в Києві ховають українського Патріарха Володимира;

2023 - "Вояджер-2" обганяє "Піонера-10" за віддаленістю від Сонця і стає другим після "Вояджера-1"(найвіддаленіший апарат, який зараз знаходиться на відстані понад 25 млрд км від Землі).

Церковне свято

День пам’яті преподобного Іоанна Печерського, Багатостраждального

18 липня кожного року православна церква вшановує пам’ять преподобного Іоанна Печерського, Багатостраждального, який був монахом Києво-Печерської лаври.

Преподобний Іоанн жив у 12 сторіччі у Київській Русі. З юних років прийняв чернецтво та дотримувався суворого способу життя, але довго не міг впоратись з хіттю (через що святого називають помічником у боротьбі з тілесними пристрастями). Подолати жагу до пристрасті Іоанну Печерському вдалось тільки після тридцяти років самотності у печері. Помер Багатостраждальний у 1160 році в Києво-Печерському монастирі. Зараз мощі святого зберігаються у Ближніх печерах.

День пам’яті святого мученика Якинта

Святий Якинт народився у місті Кесарія Каппадокійська (на території сучасної Туреччини). З юних років він був щирим послідовником Христа. Однак у дорослому віці став жертвою переслідування християн імператором Траяном. За свою віру Яким був заарештований, його катували, а потім кинули до в’язниці, де він помер мученицькою смертю, але так і не відмовився від своєї віри.

Якинт був зарахований до лику святих мучеників і шанується у православній церкві.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Омелян, Степан.

З прикмет цього дня:

Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода. Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода. Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.

У цей день не варто працювати ввечері. Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше. Також не бажано позичати гроші.

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