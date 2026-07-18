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Українські удари по НПЗ РФ сприяли зростанню цін на дизель у США – ЗМІ

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Ціни на дизельне пальне у США перевищили $5 за галон на тлі атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, повідомляє портал Axios.

"Ефективність української кампанії із застосуванням безпілотників сприяє зростанню світових цін на енергоносії, які й без того залишаються високими через війну з Іраном", – зазначається у повідомленні.

Наслідки атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи вже позначилися на ринку США: після запровадження Росією минулого тижня заборони на експорт дизельного пального його вартість у країні в четвер перевищила $5 за галон, що відображає загострення глобальної конкуренції за постачання цього виду пального.

За даними Axios, традиційні покупці російського дизельного пального, зокрема Бразилія, шукають альтернативні джерела постачання та дедалі частіше звертаються до США, що додатково підтримує зростання цін для американських споживачів.

Джерело: https://www.axios.com/2026/07/17/russia-diesel-oil-drones

#атаки #ціни #сша #нпз
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