Сибіга: Україна залишається відданою відкритому історичному діалогу з Польщею

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна залишається відданою відкритому історичному діалогу з Польщею, заснованому на принципах професійної співпраці, поваги до пам'яті всіх жертв і відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Про це Сибіга повідомив у дописі, поширеному в соціальній мережі X, за підсумками зустрічі під головуванням президента Володимира Зеленського, присвяченої подальшому розвитку українсько-польських відносин.

"Україна прагне до міцного стратегічного партнерства з Польщею, заснованого на взаємній повазі, довірі та добросусідських відносинах. Це відповідає інтересам обох наших народів і має важливе значення для безпеки Європи", – написав глава МЗС.

За словами міністра, під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки в історичному діалозі між Україною та Польщею: "Україна, як і раніше, віддана принципам відкритості, професійної співпраці та спільної роботи, заснованої на повазі до пам'яті всіх жертв та відповідальності перед майбутніми поколіннями".

Він також повідомив, що сторони домовилися активізувати дипломатичні контакти, зміцнити діалог між суспільствами та поглибити практичну співпрацю.

"Ми глибоко цінуємо цю підтримку і залишаємося переконаними, що чесний діалог та взаємна повага зроблять наше партнерство ще міцнішим", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що за підсумками наради щодо українсько-польських відносин ухвалено рішення, зокрема, відкрити архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій ХХ століття на Волині, а також розширити співпрацю з польською стороною у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт.

В свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав заяви та рішення президента України Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, наголосивши на готовності Варшави до серйозного і дружнього діалогу.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2078178125033185783?s=46