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CENTCOM повідомило про початок сьомої поспіль ночі ударів по Ірану

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Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що о 15:00 за східним часом (22:00 за Києвом – ІФ-У) розпочало нову серію ударів по Ірану, яка стала сьомою ніччю поспіль проведення таких операцій.

Як повідомили в CENTCOM, удари мають на меті подальше ослаблення військового потенціалу Ірану та здійснюються відповідно до вказівок Верховного головнокомандувача.

"Сьогодні о 15:00 за східним часом CENTCOM розпочав серію ударів по Ірану – це вже сьома ніч поспіль. Ці удари мають на меті подальше ослаблення військового потенціалу Ірану відповідно до вказівок Верховного головнокомандувача", – йдеться у повідомленні Центрального командування США у соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/centcom/status/2078206333640233200?s=46

#удари #іран #сша
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