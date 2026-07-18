Сили оборони відбили з початку доби 229 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 229 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 68 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6231 дрон-камікадзе та здійснив 2225 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 34 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41222