ВПП ООН повідомила про чотири атаки дронів на свій гуманітарний склад у Дніпрі за добу

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) підтвердила, що протягом останньої доби її гуманітарний склад у Дніпрі чотири рази зазнав атак безпілотників, при цьому ніхто зі співробітників місії не постраждав.

Як повідомляється на сайті Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко марковані об'єкти ВПП в Україні зазнають пошкоджень унаслідок ударів дронів. Серед пошкоджених об'єктів – склад у Дніпрі та один з автомобілів організації.

"Це не поодинокий випадок. Ми спостерігаємо тривожну тенденцію зростання кількості атак на гуманітарні об'єкти та операції по всій країні", – заявив представник ВПП в Україні Річард Рейган.

За його словами, за останні два роки ВПП зафіксувала понад 90 інцидентів, унаслідок яких постраждали склади, транспортні засоби, пункти розподілу допомоги, а також майно національних гуманітарних партнерів по всій Україні.

"За останні два роки ВПП зафіксувала понад 90 інцидентів, внаслідок яких постраждали наші склади, транспортні засоби, пункти розподілу допомоги, а також майно національних гуманітарних партнерів по всій Україні", – наголосив Рейган.

У ВПП підкреслили, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру, а подібні інциденти безпосередньо загрожують наданню життєво необхідної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни.