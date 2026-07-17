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Туск привітав рішення Зеленського щодо українсько-польських відносин і заявив про готовність до діалогу

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав заяви та рішення президента України Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, наголосивши на готовності Варшави до серйозного і дружнього діалогу.

Про це Туск написав у соціальній мережі X, коментуючи заяву Зеленського щодо нормалізації українсько-польських відносин.

"З задоволенням і надією сприймаю слова та рішення @ZelenskyyUa щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді", – зазначив Туск у п'ятницю.

За словами прем'єр-міністра Польщі, польська сторона готова до обговорення як питань, що об'єднують дві країни, так і тих, які залишаються предметом розбіжностей: "Ми готові до серйозного та дружнього діалогу з питань, які нас об'єднують, і тих, що сьогодні нас розділяють".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що за підсумками наради щодо українсько-польських відносин ухвалено рішення, зокрема, відкрити архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій ХХ століття на Волині, а також розширити співпрацю з польською стороною у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/2078175479924748305?s=46

#польща #відносини
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