Російський ракетний удар по портовій інфраструктурі Одещини пошкодив цивільне судно, четверо людей постраждали – ОВА

Російські війська ввечері завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, четверо членів екіпажу постраждали, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено надбудову судна з подальшим загорянням.

"Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Пошкоджена надбудова судна з послідуючим загоранням", – написав Кіпер у власному дописі, поширеному у Телеграм.

Очільник ОВА повідомив, що екіпаж судна, який складався з 17 осіб, було евакуйовано: "Екіпаж з 17 осіб евакуйований, з них четверо постраждали, медичну допомогу надано без госпіталізації".

"Черговий удар ворога, спрямований по мирним людям та цивільному судноплавству", – зазначив Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/17716