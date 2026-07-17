"Резерв+" може бути тимчасово недоступним 18-22 липня через технічні роботи – Міноборони

Застосунок "Резерв+" може бути тимчасово недоступним у період з 18 до 22 липня у зв'язку з проведенням технічних робіт, повідомило Міністерство оборони України.

У міністерстві зазначили, що технічні роботи переважно проводитимуться в нічний час, однак користувачам рекомендують завчасно подбати про наявність військово-облікового документа в паперовому або електронному форматі.

"3 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним. Переважно роботи проводитимуться вночі, але варто подбати про фізичний документ при собі – завчасно завантажте PDF-версію", – інформують у відомстві ввечері п'ятниці.

У Міноборони рекомендували на головному екрані застосунку натиснути "+", обрати функцію "Завантажити PDF" та, за можливості, роздрукувати документ.

Після завершення технічних робіт, як зазначили в міністерстві, сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.

