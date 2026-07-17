Бескрестнов "Флеш" підтвердив роботу позаштатним радником Зеленського та заявив про відмову повернутися до Міноборони

Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив своє призначення на цю посаду та заявив, що відмовився від пропозиції повернутися до нового складу Міністерства оборони, пояснивши це моральними міркуваннями.

За його словами, під час тривалої розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалися технологічні виклики війни, які, за його оцінкою, ставатимуть дедалі численнішими та складнішими.

Бескрестнов зазначив, що президент запропонував йому повернутися до нового складу Міністерства оборони, однак він відмовився.

"Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла", – написав він у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

Водночас Бескрестнов наголосив, що продовжить допомагати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову в питаннях захисту України: "Федоров – це людина, яку я безмежно поважаю, і надалі буду максимально допомагати йому в питаннях захисту нашої країни та не тільки".

За словами Бескрестнова, війна триває, тому він не може залишатися осторонь, а нова посада дає йому можливість працювати над зміцненням обороноздатності держави.

"Але війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог. Президент надає мені можливості та повноваження зміцнювати нашу обороноздатність на найвищому рівні на посаді Радника Президента з питань розвитку оборонних технологій", – написав він.

Окрім того, він також наголосив, що не пов'язує свою роботу з політикою.

"Для мене це все не пов'язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ", – зазначив Бескрестнов.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Бескрестнова своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

