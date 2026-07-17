П'ятеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Новгород-Сіверський – ДСНС

Унаслідок влучання російського ударного безпілотника в житловий будинок у Новгороді-Сіверському Чернігівської області травм зазнали п'ятеро членів однієї родини, серед яких троє дітей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією служби, увечері російські військові атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником, який влучив у житловий будинок.

"Увечері росіяни атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок", – йдеться в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі ввечері п'ятниці.

Унаслідок атаки травмовано родину: дітей 2009, 2014 та 2019 років народження, а також їхніх батьків.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/69112