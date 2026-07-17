Жінка загинула, чоловік поранений внаслідок удару російського дрона по Станіславу на Херсонщині – ОВА

Унаслідок удару російського безпілотника по селу Станіслав Херсонської області загинула 85-річна жінка, ще один місцевий житель дістав поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, вранці 15 липня російські військові атакували село дроном типу "Молнія", внаслідок чого смертельні поранення отримала 85-річна жінка.

"Вранці 15 липня окупанти вдарили по селу дроном типу "Молнія", , внаслідок чого смертельні поранення отримала 85- річна жінка. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитої", – зазначив Прокудін.

Він також повідомив, що внаслідок атаки постраждав 80-річний чоловік. За словами начальника ОВА, потерпілий дістав контузію та поранення ніг, йому надають необхідну медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/13963