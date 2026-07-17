ДСНС завершила очищення озера Кирилівське, вилучивши 317 куб. м забруднювальної речовини

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили роботи з очищення озера Кирилівське в Оболонському районі Києва від наслідків забруднення, що виникло після російського обстрілу столиці 2 липня, вилучивши з поверхні водойми 317 куб. м забруднювальної речовини.

За інформацією ДСНС, після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівське в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було забруднено близько 20,6 тис. кв. м водної поверхні.

"Протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали, щоб не дати забрудненню поширитися ще далі. На водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження", – зазначається в повідомленні відомства, поширеному у соціальній мережі Facebook.

У результаті робіт із поверхні озера було зібрано та вилучено 317 куб. м забруднювальної речовини. Наразі на водоймі залишаються 230 м сорбувальних бонових загороджень та 550 м бонових загороджень постійної плавучості.

За інформацією відомства, до ліквідації наслідків забруднення було залучено близько 60 рятувальників і 20 одиниць техніки.

"Ця історія – ще одне нагадування, що російська агресія завдає шкоди не лише людям. Вона отруює довкілля, знищує екосистеми та змушує рятувальників щодня боротися не тільки з вогнем і руйнуваннями, а й із наслідками злочинів проти природи. Але ми продовжуємо захищати, відновлювати та рятувати, не дивлячись ні нащо!", – наголосили в ДСНС.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару в ніч на 2 липня на одному зі столичних підприємств сталася пожежа та витік нафтопродуктів, які через зливову систему відведення та річку сирець потрапили в акваторію озера Кирилівське. Станом на 7 липня рятувальники зібрали 133 куб. м нафтопродуктів та перекрили колектор між озерами Кирилівське та Йорданське для запобігання поширенню плями.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EDPxhYdxG/?mibextid=wwXIfr