МЗС відкинуло звинувачення у нібито корупції чи інших протиправних діях, озвучені відкликаним з посади посла України в Республіці Кіпр Ніжинським

Міністерство закордонних справ України назвало заяви відкликаного з посади посла України в Республіці Кіпр Сергія Ніжинського дискредитаційною кампанією і наголосило на безпідставності озвучених ним звинувачень.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Змушені відреагувати на брудну дискредитаційну кампанію проти МЗС з боку відкликаного з посади посла України в Республіці Кіпр. Відкидаємо брехливі та безпідставні звинувачення у нібито корупції чи інших протиправних діях, які не мають під собою жодних підстав", – наголосили у відомстві.

МЗС звернуло увагу на те, що свідчення на засіданні тимчасової слідчої комісії надавалися під запис та розписку, згідно із законом України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". У відомстві нагадали, що "введення комісії в оману передбачає покарання за статтею 384 Кримінального Кодексу України".

МЗС повідомило, що "звернеться до компетентних органів із запитом на проведення ретельної перевірки зроблених брехливих заяв, які не підкріплені жодними доказами".

"Припускаємо, що згаданою особою рухає мотив помсти після відкликання з посади. Водночас це не додає правдивості озвученим звинуваченням. Дії пана Ніжинського, зокрема роздмухування його персонального конфлікту з кандидатом у почесні консули в Республіці Кіпр Еллінасом Христодулосом через публічну площину та створення численних скандалів, завдали шкоди зовнішньополітичним інтересам України на міжнародній арені, створили репутаційні загрози для двосторонніх відносин з Республікою Кіпр, МЗС України та держави загалом", – йдеться у коментарі.

Окремо у відомстві назвали показовим, що і нинішні заяви колишнього посла найбільш активно підхопили російські та проросійські інформаційні ресурси.

"Переконані, що потік свідомості та безпідставних звинувачень лише підтверджує своєчасність та правильність рішення про відкликання згаданої особи з посади посла", – додали у МЗС.

Раніше у п'ятницю на засіданні ТСК народного депутата Олексія Гончаренка колишній посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський заявив, що нібито на Кіпрі діяла злочинна організація, до якої входив Еллінас Христодулос, якого хотіли призначити почесним консулом у республіці. Ніжинський каже, що під "юридичним і психологічним тиском" написав заяву на звільнення 15 червня.

За його словами, у липні він отримав начебто від спецслужб Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Італії попередження, що його готуються викрасти під час повернення до України, оскільки він "перекрив діяльність Христодулоса".

Також він додав, що якщо з ним щось станеться, то "кров за мою ліквідацію буде на руках очільника МЗС Сибіги, який не захистив мою родину".

15 червня Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про добровільну відставку посла України на Кіпрі Сергія Ніжинського, вказавши, що він був поданий на відкликання до того, як заяви про відставку поширилися у ЗМІ.

Як пояснили в МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще 10 червня вніс подання на президента України з пропозицією відкликати Ніжинського у зв'язку з відсутністю суттєвих результатів у роботі та провалом у просуванні національних інтересів України під час Кіпрського головування в ЄС.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я президента України Володимира Зеленського. В тексті документу Ніжинський вказав, що подає у відставку "у зв'язку з вимогою міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі".

Сергія Ніжинського призначили надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Кіпр у липні 2025 року. Відповідний указ №527/2025 президент України підписав 21 липня 2025 року.