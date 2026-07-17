Цуцкірідзе призначено т.в.о. голови Нацполіції – Мельничук

Максима Цуцкірідзе призначено тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національної поліції України, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків:Голови Національної поліції України на Цуцкірідзе Максима Сергійовича", – написав він у Телеграм.

Як повідомив пізніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, перед тим як покласти виконання обов'язків міністрів, Сибігу призначено першим заступником Міністра закордонних справ, Хмару заступником міністра оборони.