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Цуцкірідзе призначено т.в.о. голови Нацполіції – Мельничук

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Цуцкірідзе призначено т.в.о. голови Нацполіції – Мельничук

Максима Цуцкірідзе призначено тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національної поліції України, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків:Голови Національної поліції України на Цуцкірідзе Максима Сергійовича", – написав він у Телеграм.

Як повідомив пізніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, перед тим як покласти виконання обов'язків міністрів, Сибігу призначено першим заступником Міністра закордонних справ, Хмару заступником міністра оборони.

 

#керівник #нацполіція #цуцкірідзе_максим
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