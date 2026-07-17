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Бескрестнов "Флеш" підтвердив роботу позаштатним радником Зеленського та заявив про відмову повернутися до Міноборони

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Бескрестнов "Флеш" підтвердив роботу позаштатним радником Зеленського та заявив про відмову повернутися до Міноборони
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив своє призначення на цю посаду та заявив, що відмовився від пропозиції повернутися до нового складу Міністерства оборони, пояснивши це моральними міркуваннями.

За його словами, під час тривалої розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалися технологічні виклики війни, які, за його оцінкою, ставатимуть дедалі численнішими та складнішими.

Бескрестнов зазначив, що президент запропонував йому повернутися до нового складу Міністерства оборони, однак він відмовився.

"Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла", – написав він у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

Водночас Бескрестнов наголосив, що війна триває, тому він не може залишатися осторонь, а президент надав йому можливості та повноваження працювати над зміцненням обороноздатності держави.

"Президент надає мені можливості та повноваження зміцнювати нашу обороноздатність на найвищому рівні. Для мене це все не пов'язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ", – зазначив Бескрестнов.

Він також повідомив, що й надалі максимально допомагатиме Михайлу Федорову в питаннях захисту України, підкресливши, що "безмежно поважає" його.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Бескрестнова своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

 

#робота #оборона #флеш
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