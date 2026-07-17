Мітинг проти відставки Федорова надвечір п'ятниці зібрав вже понад 10 тис. учасників і вони продовжують прибувати

Кількість учасників акції протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва суттєво зросла у п'ятницю ввечері.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", наразі вся площа, включаючи сквер та проїзні частини, а також відтинки прилеглих вулиць Ольгинської, Грушевського та Ступки заповнена тисячами протестувальниками. Їх вже не менше 10 тисяч, і вони продовжують прибувати.

Більшість учасників акції – молодь, але чимало людей середнього і старшого віку. Дітей натомість, не видно, хоча раніше, коли акція була менш велелюдною, деякі учасники брали їх з собою. Понад дві третини учасників – жінки.

Учасники скандують "Федоров!", "Поверніть!", "Ганьба!", співають гімн України.

Багато хто тримає різноманітні транспаранти на упаковочному картоні з написами "Армія без схематозу", "Не за це мій чоловік воює", "Ви знищили шанс на військову реформу", "Боріться з ворогом, а не зі здоровим глуздом", "У нас теж конфлікт із Сирським", а також іншими, з якими мітингарі стояли на цій же площі у четвер та у п'ятницю вранці.

У п'ятницю учасники акції помітно частіше вимагали відставки головнокомандуючого Збройними силами України Олександра Сирського, ніж в четвер. Вони скандують відповідні гасла на тримають картонки з відповідними написами.

На місці також перебуває Поліція діалогу та співробітники ЗМІ. Авторух на прилеглих вулицях Ольгинській, Грушевського та Ступки організовано не перекритий, але рух ними обмежений через велику кількість протестувальників. На проїжджих частинах продовжує залишатися чимало припаркованих автомобілів.

Як повідомлялося, заклики зібратися на мітинг проти відставки Федорова почали ширитися соцмережами в середу ввечері. В четвер вранці захід зібрав близько двох тисяч учасників, але надвечір їх лишилося менше 400. В заході брала участь переважно молодь. Акція протесту продовжилася на тому самому місці і в п'ятницю, опівдні в ній брали участь менше 200 учасників, переважно молодь, більшість – жінки.

Заклики зібратися у четвер, зокрема, публікував ветеран, колишній бойовий медик медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський. Вечері того ж дня він написав у Facebook, що "на жаль, людей не почули – ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії… Побачимося завтра, у п'ятницю, о 20:00 там же – на площі Франка. Виходьте і у своїх містах".