JYSK тимчасово закриває магазин у Сумах через безпекову ситуацію

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK закриває магазин у Сумах через поточну безпекову ситуацію, повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

"Деякі рішення – одні з найскладніших для лідера. Через поточну ситуацію з безпекою в Сумі ми вирішили тимчасово закрити наш магазин JYSK з 24 липня. Безпека наших колег, клієнтів і їхніх родин завжди буде на першому місці. Бізнес може почекати – люди – ні", – написав Іваниця у лінкедин.

Він підкреслив, що пишається командою в Сумах. "Їхня стійкість, професіоналізм і відданість у таких складних обставинах заслуговують на найвищу повагу. Ми щиро сподіваємося, що ситуація незабаром покращиться, і ми зможемо зустріти наших клієнтів знову якнайшвидше", – написав він.

На даний час в Україні працюють 116 магазинів JYSK у 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а у штаті мережі ритейлера тут – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.