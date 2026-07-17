До 7 збільшилася кількість постраждалих в Ізюмі, троє з них діти

Станом на 20:52 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Ізюму збільшилася до 7, пятеро з них шпиталізовані, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 16-річної дівчини – поранення склом. Вони госпіталізовані. У 13-річної дівчинки медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також вибухових поранень зазнали 40-річний, 21-річний чоловіки та 50-річна жінка. Вони також госпіталізовані. Ще одна 66-річна жінка з гострою реакцією на стрес знаходиться під наглядом лікарів", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Раніше він повідомляє про чотирьох постраждалих, троє з яких діти.