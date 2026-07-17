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Генштаб ЗСУ спростував повідомлення про нібито заборону військовослужбовцям на публічні виступи, інтерв'ю та заяви

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Генштаб ЗСУ спростував повідомлення про нібито заборону військовослужбовцям на публічні виступи, інтерв'ю та заяви

Генеральний штаб Збройних сил України заперечив існування якихось розпорядчих документів Головнокомандувача або Генерального штабу Збройних сил України, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв'ю та заяви.

"Збройні сили України у своїй діяльності керуються відповідними нормативно правовими актами… За необхідності, з метою забезпечення належного виконання вимог вказаних наказів, уточнення окремих аспектів щодо комунікаційної діяльності, у війська направляються відповідні розпорядження, доручення тощо", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За твердженням Генштабу, одне з останніх таких розпоряджень стосувалося виключно поширення інформації щодо змін оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа, на офіційних сторінках у соцмережах тощо.

"Йдеться насамперед про безпеку застосування військ (сил) та інформаційну безпеку. Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв'ю чи заяви у розпорядженні не містилося", – наголосили у Генштабі.

Зазначається, що питання взаємодії з медіа упорядковуються такими документи: наказ Міноборони України від 20.12.2023 №763 (зі змінами) "Про додаткові заходи з виконання завдань державної інформаційної політики у сфері оборони в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану" та наказ Головкома ЗСУ від 03.03.2022 року №73 (зі змінами) "Про організацію взаємодії між Збройними силами України, іншими складовими сил оборони та представниками медіа на час дії правового режиму воєнного стану".

 

#генштаб_зсу #змі #розяснення
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