Ексглава Мінекономіки приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента – Зеленський

Олексій Соболев, який в уряді Юлії Свириденко був міністром економіки, довкілля та сільського господарства, приєднається до економічного напряму роботи в Офісі президента (ОП), повідомив голова держави Володимир Зеленський.

"Разом із (керівником ОП) Кирилом Будановим визначили необхідні завдання. Ключове – на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", – написав Зеленський у телеграм після зустрічі із Соболевим у п'ятницю.

Президент додав, що досвід ексглави Мінекономіки дозволяє брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і парламентарями.

"Окремий напрям роботи – це постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом в рамках форматів, які є в Офісі президента", – зазначив Зеленський.