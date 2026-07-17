Зеленський подякував Конгресу США за підтримку законопроєкту Грема про посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував американським законодавцям, які працюють над просуванням у Конгресі Сполучених Штатів законопроекту покійного сенатора Ліндсі Грем о посиленні санкційного тиску на Росію.

"Вдячний усім американцям, які зараз працюють над законопроєктом для посилення санкційного та іншого тиску на Росію за цю війну. Сенатор Ліндсі Грем дуже старався підготувати сильний законопроєкт, і ми з ним це обговорювали під час наших зустрічей. Я пам'ятаю, наскільки це для нього було важливо, і це справді може збільшити наявні інструменти для примусу Росії до дипломатії та миру. Все, що зменшує доходи Росії, зменшує і час її війни проти України та проти самого життя", – написав він у Телеграм.

Зеленський відзначив роль президента США Дональда Трампа у наближенні миру.

"Дуже ціную, що Білий дім бачить потребу у цьому законопроєкті. Президент Америки – саме та людина, чия сила може наблизити мир. Все, що справді додає сили заради миру, корисне. Дякую!" – акцентував очільник української держави.

Як повідомило Радіо "Свобода", у Сенаті США зареєстрували законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2026 про нові масштабні санкції проти Росії, розробку якого понад рік просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Документ уже підтримали понад 60 сенаторів, серед них і лідер республіканської більшості Джон Тун.