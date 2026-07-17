Франція та Німеччина вивчають підхід до спільного ведення бойових дій у зв'язку з проєктом бойової машини MGCS

Париж і Берлін на франко-німецькій раді з питань оборони та безпеки, що відбулася в п'ятницю, домовилися, що в процесі роботи над бойовою системою MGCS (Main Ground Combat System) сторони вивчать підхід до спільного ведення бойових дій.

"Щодо MGCS, Франція та Німеччина в рамках дослідницької програми вивчать підхід до спільного ведення бойових дій і доведуть його до стадії підтвердження концепції", – йдеться у підсумковому документі двосторонньої зустрічі, опублікованому Єлисейським палацом.

У цьому документі зазначається, що "такий підхід має бути адаптованим як для пілотованих, так і для безпілотних гусеничних платформ, щоб охопити можливі різні системи виконання спільних бойових завдань, автономне керування та сенсорні технології, що сприяють наданню послуг у сфері спільного ведення бойових дій".

MGCS – це амбітний франко-німецький проєкт зі створення концептуально нової наземної бойової системи, яка покликана замінити основні танки Leopard 2 та Leclerc.

Йдеться не просто про окремий танк, а про ціле сімейство броньованих машин на єдиній платформі, глибоко інтегрованих у мережецентричне середовище для спільної роботи з безпілотниками та авіацією.

Проєкт відстає від початкових графіків. За повідомленнями ЗМІ, терміни розгортання перенесені на 2040-ві роки через труднощі, що виникли внаслідок конкуренції оборонних концернів обох країн.